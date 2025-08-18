Актриса Сара Джессика Паркер ответила хейтерам сериала "Секс в большом городе", сделавшего ее знаменитой. В беседе с The New York Times она заявила, что из-за успеха проекта игнорирует критиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы всегда невероятно усердно работали над тем, чтобы рассказывать интересные и правдивые истории. Наверное, мне все равно. И причина, по которой мне все равно, в том, что сериал имел огромный успех, и связь, которую он установил со зрителями, была очень значимой", - поделилась размышлениями 60-летняя звезда.

Сериал "Секс в большом городе" выходил с 1998 по 2004 год, в основу сценария легла одноименная книга Кэндес Бушнелл. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма, молодежный сериал-приквел и выдержавший три сезона и недавно закрытый сериал "И просто так".