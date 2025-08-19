Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чумаков рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться. Его супруга Юлия Ковальчук, по словам артиста, настояла на госпитализации. Уже после возвращения в Москву певцу провели срочную операцию. Он добавил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

"На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом", - поделился Чумаков.