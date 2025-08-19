https://news.day.az/showbiz/1774828.html Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике Певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Чумаков рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться. Его супруга Юлия Ковальчук, по словам артиста, настояла на госпитализации.
Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике
Певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Чумаков рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться. Его супруга Юлия Ковальчук, по словам артиста, настояла на госпитализации. Уже после возвращения в Москву певцу провели срочную операцию. Он добавил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
"На три позвонка мне поставили шесть титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я стал киборгом", - поделился Чумаков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре