Памела Андерсон рассказала об отношениях с Нисоном
Актриса Памела Андерсон опровергла слухи о пиар-романе с Лиамом Нисоном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает US Weeklу.
Памела Андерсон опровергает заявления критиков, усомнившихся в подлинности ее отношений с коллегой по фильму "Голый пистолет" Лиамом Нисоном.
"Я не участвую и никогда не буду участвовать в пиар-ходах. Я знаю, что буду влюбляться снова и снова на экране. Это моя работа. Если мы сделаем все хорошо, вы почувствуете это, своего рода проекцию. Это величайший комплимент. Так что, пожалуйста, думайте позитивно. И я ценю ваши добрые пожелания. Я не играю в глупые игры. Я искренняя", - высказалась Андерсон.
