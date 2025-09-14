Кейт Хадсон повторила культовый образ из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Голливудская актриса Кейт Хадсон повторила свой культовый образ с желтым платьем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

46-летняя Кейт Хадсон появилась на мероприятии, организованном Warner Bros. Television Group в преддверии церемонии вручения премии "Эмми". Актриса предстала на красной дорожке в желтом силуэтном макси-платье с декольте, белых туфлях на каблуках и серьгах. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж. В похожем образе Кейт Хадсон снялась в фильме "Как отделаться от парня за 10 дней" в 2003 году.

У знаменитости трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.