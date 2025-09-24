https://news.day.az/showbiz/1782840.html Лана Дель Рей ответила на слухи о ринопластике Певица Лана Дель Рей опровергла в Instagram слухи о ринопластике. Как передает Day.Az, Лана Дель Рей оставила комментарий под своими старыми фото в фан-аккаунте, где обсуждали ее внешность. Певица написала, что не делала никаких пластических операций последние 15 лет.
По словам исполнительницы, она обращалась к врачу, который укрепил ее переносицу с помощью филлера, изменив ее внешний вид. Артистка добавила, что процедура длилась всего 7 минут.
