Кристен Стюарт с новым имиджем попала в объективы папарацци

Американская актриса Кристен Стюарт с новым имиджем попала в объективы папарацци.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры публикует InStyle.

35-летнюю звезду "Сумерек" заметили на съемках нового фильма французского режиссера Кантена Дюпье в Париже. Стюарт запечатлели в белых брюках, рубашке и красном бархатном пиджаке. Кроме того, на ней были кроссовки с красными и синими полосами.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от светлых волос и перекрасила их в шоколадный цвет.