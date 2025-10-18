https://news.day.az/showbiz/1788947.html Кристен Стюарт с новым имиджем попала в объективы папарацци Американская актриса Кристен Стюарт с новым имиджем попала в объективы папарацци. Как передает Day.Az, соответствующие кадры публикует InStyle. 35-летнюю звезду "Сумерек" заметили на съемках нового фильма французского режиссера Кантена Дюпье в Париже. Стюарт запечатлели в белых брюках, рубашке и красном бархатном пиджаке.
35-летнюю звезду "Сумерек" заметили на съемках нового фильма французского режиссера Кантена Дюпье в Париже. Стюарт запечатлели в белых брюках, рубашке и красном бархатном пиджаке. Кроме того, на ней были кроссовки с красными и синими полосами.
На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от светлых волос и перекрасила их в шоколадный цвет.
