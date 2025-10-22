Том Хэнкс в маске пытался скрыться от людей в метро в Нью-Йорке

Голливудский актер Том Хэнкс пытался скрыться от поклонников с помощью маски в метро. Фото опубликованы на сайте New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

21 октября один из пассажиров заснял Тома Хэнкса в метро в Нью-Йорке. 69-летний актер был запечатлен в маске, которую надел, предположительно, для того, чтобы его не узнали в транспорте. Артист появился на публике в зеленом кардигане, куртке, темно-синих джинсах, шапке и черных ботинках. Звезда "Форреста Гампа" добавил к образу очки в прозрачной оправе и сумку.

Очевидец рассказал, что в какой-то момент актер выронил сумку, которую прижимал к груди, когда понял, что чуть не пропустил свою станцию.