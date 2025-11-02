Актер Вуди Харрельсон исключил возвращение к роли в «Настоящем детективе»

Американский актер Вуди Харрельсон, что не вернется к роли детектива Марти Харта в будущих частях сериала от HBO "Настоящий детектив".

"Честно говоря, я бы не стал возвращаться к этой роли. Ни за что. Первый сезон сериала вышел отличным. Я думаю, что еще один сезон только испортит впечатление".

Как передает Day.Az, журнал The Hollywood Reporter приводит слова Харрельсона.

Он сообщил, что в ближайшем будущем продолжит работать с актером Мэттью МакКонахи (его коллега по сериалу. - Ред.), но уже в новом проекте.

"Мы делаем кое-что вместе, это получасовая комедия, и, надеюсь, людям она понравится", - сказал Харрельсон.

При этом актер не стал раскрывать дополнительные детали.

Как уточняет издание, речь может идти о предстоящем сериале "Брат от другой матери", в котором два героя пытаются жить вместе на ранчо в Техасе. Дата выхода пока не объявлена.

"Настоящий детектив" - это сериал-антология в жанре криминальной драмы. В каждом сезоне сюжет развивается вокруг расследования загадочного громкого убийства. Первый сезон был номинирован на четыре премии "Эмми" в 2014 году. Кроме того, Харрельсон и Макконахи были номинированы на "Эмми" и "Золотой глобус" за свои роли.