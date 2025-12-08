В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото

В сети оценили внешность американского актера Джека Николсона на новых фото.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая публикация появилась на странице его дочери Лорейн в Instagram.

88-летний артист предстал перед камерой во время посещения выставки картин. Он позировал вместе с наследницей и сыном Рэймондом.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. "Твой отец выглядит великолепно!", "Улыбка Джека такая милая", "Твой отец в отличной форме", "Рада видеть Джека в таком потрясающем виде!" - заявили юзеры.