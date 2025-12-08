https://news.day.az/showbiz/1800726.html В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото В сети оценили внешность американского актера Джека Николсона на новых фото. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая публикация появилась на странице его дочери Лорейн в Instagram. 88-летний артист предстал перед камерой во время посещения выставки картин. Он позировал вместе с наследницей и сыном Рэймондом.
В сети оценили внешность 88-летнего Джека Николсона на новых фото
В сети оценили внешность американского актера Джека Николсона на новых фото.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая публикация появилась на странице его дочери Лорейн в Instagram.
88-летний артист предстал перед камерой во время посещения выставки картин. Он позировал вместе с наследницей и сыном Рэймондом.
Пользователи высказались о кадрах в комментариях. "Твой отец выглядит великолепно!", "Улыбка Джека такая милая", "Твой отец в отличной форме", "Рада видеть Джека в таком потрясающем виде!" - заявили юзеры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре