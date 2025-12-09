Голливудский актер Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

85-летний Аль Пачино появился на мероприятии, посвященном фильму "Битва за битвой". Актер пришел поддержать своего друга и коллегу Леонардо Ди Каприо. Артист вышел на публику с кольцом, чем спровоцировал слухи о тайной свадьбе.

Сам Аль Пачино не комментировал сплетни. Однако вскоре после появления новости в соцсетях его представитель заявил, что актер не женат.