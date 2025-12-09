https://news.day.az/showbiz/1800914.html Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе Голливудский актер Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail. 85-летний Аль Пачино появился на мероприятии, посвященном фильму "Битва за битвой". Актер пришел поддержать своего друга и коллегу Леонардо Ди Каприо.
Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе
Голливудский актер Аль Пачино спровоцировал слухи о тайной свадьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.
85-летний Аль Пачино появился на мероприятии, посвященном фильму "Битва за битвой". Актер пришел поддержать своего друга и коллегу Леонардо Ди Каприо. Артист вышел на публику с кольцом, чем спровоцировал слухи о тайной свадьбе.
Сам Аль Пачино не комментировал сплетни. Однако вскоре после появления новости в соцсетях его представитель заявил, что актер не женат.
