Сын Джона Траволты может оказаться внуком Элвиса Пресли

Младший сын американского актера Джона Траволты, Бенджамин, и его жена Келли Престон могут быть биологически связаны с поп-исполнителем Элвисом Пресли. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на иск бывшего делового партнера вдовы Пресли Присциллы - Бриджит Крузе и ее коллеги Кевина Фиалко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес против сына Пресли, Навароне Гарсии, за нарушение условий контракта. Как утверждается в иске 36-летняя Райли Кио, дочь Лизы Мари Пресли (дочери Элвиса) и ее бывшего мужа Дэнни Кио, пожертвовала свои яйцеклетки Траволте и Престону 15 лет назад, чтобы помочь им забеременеть.

Крузе пишет, что, как только Лизы Марии не стало в 2023 году, "вся семья Пресли потребовала контроля над имуществом и выплат". Бывший муж Лизы Мари, Майкл Локвуд, в это же время якобы рассказал Крузе, что актерская пара обращалась с этим вопросом к Лизе Мари, потому что Престон "была не в состоянии выносить собственных детей". Издание отмечает, что неизвестно, помогли ли ее яйцеклетки зачать ребенка. Однако в 2010 году актер "Бриолина" якобы больше не хотел использовать яйцеклетки Лизы Мари ввиду ее наркозависимости.

Тогда помочь семье якобы согласилась Райли Кио в обмен на машину и гонорар от $10 тысяч до $20 тысяч. По данным Крузе, Келли Престон после этого выносила ребенка.

В иске Круза и Фиалко против Гарсии утверждается, что тот якобы "устроил истерику, требуя, чтобы сына Райли и Траволты подальше от прессы, поскольку Присцилла пообещала [Гарсии], что он будет единственным музыкантом мужского пола в семье и теперь будет "королем".