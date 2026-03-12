Ирину Шейк заметили с новым питомцем

Ирина Шейк снова покорила поклонников выходом, но не на подиум. Модель заметили на прогулке с новым милым спутником.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Ирина Шейк выбрала для выхода свитер и брюки, все в темных тонах. Глаза модели закрыли солнцезащитные очки. А вот в руках, кроме сумки Hermes, уместился четвероногий друг. И что особенно удивило подписчиков, это был не привычный и так полюбившийся всем мальтипу Арахис.

Черно-белый пес послушно сидел на руках у хозяйки. Его милый вид сразу покорил фанатов. В Сети уже гадают о том, как Ирина Шейк назвала питомца.

Напомним, буквально год назад модель также заметили на прогулке с домашним четвероногим другом. Однако тогда это был мальтипу темно-коричневого цвета по кличке Арахис. Тогда же компанию хозяйке и мальтипу составила дочь Ирины Шейк.