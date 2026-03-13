Почему актеры в этом году могут не бояться проигрыша на «Оскаре»

Совсем скоро пройдет церемония "Оскар", и это событие снова объединит фанатов и их любимых звезд. Однако в этом году как зрители, так и знаменитости могут немного расслабиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на New York Post, неважно, получит ли номинант заветную статуэтку, подарок гарантирован каждому. Для всех участников подготовлен роскошный подарочный набор стоимостью около 350 тысяч долларов. Коллекция Everyone Wins вручается номинантам уже более 20 лет, и с каждым годом она становится все более впечатляющей.

В этом году актеры могут выбрать эксклюзивные путешествия, включая отдых на частной вилле в Коста-Рике, стоимость которой составляет девять миллионов долларов, или поездку на арктический курорт в Лапландии, где гости смогут насладиться северным сиянием и услугами личного шеф-повара.

Для тех, кто заботится о своей внешности, в набор включены процедуры омоложения лица на 25 тысяч долларов, консультации по пластической хирургии и отбеливание зубов в престижных клиниках Беверли-Хиллз.

Подарки на этом не заканчиваются. В коллекцию вошли дизайнерские услуги для обустройства дома, профессиональная фотосессия, эксклюзивные сладости от знаменитых кондитеров и даже юридическая консультация по составлению брачного договора.