У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

В Китае известная актриса решила повторить вирусный трюк с огнем и алкоголем и получила серьезный ожог лица. Видео инцидента публикует Need To Know, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пугающее происшествие произошло с 26-летней Ван Тянь Юй во время празднования дня рождения. Девушка увидела в социальных сетях, как люди выплевывают на свечи спиртное, после чего пламя вспыхивает ярче, а затем гаснет. Во время празднования дня рождения с друзьями Юй вышла на улицу, набрала в рот чистый спирт и выплюнула его на небольшой торт со свечами.

Пламя ярко вспыхнуло и перекинулось на лицо и волосы актрисы. Юй сразу же доставили в больницу. Она получила серьезные ожоги подбородка, шеи и лица. Актриса призналась, что испытывала очень сильную боль. Она также раскритиковала людей, которые размещают видео с подобными трюками в сети, не предупреждая об их опасности.

"Я подумала, что это безопасный вирусный трюк. Я использовала 96-процентный спирт, но пламя пошло обратно и обожгло мне шею и подбородок. Я до сих пор восстанавливаюсь", - посетовала китаянка.

Ван Тянь Юй родилась в 1999 году, окончила Шанхайскую консерваторию и стала актрисой кино и телевидения. В 2016 году она дебютировала в фильме "Русалка" знаменитого гонконгского актера и режиссера Стивена Чоу. С тех пор она снялась во множестве фильмов и телесериалов.