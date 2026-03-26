Энн Хэтэуэй дала большое интервью в преддверии выхода «Дьявол носит Prada 2»

Энн Хэтэуэй дала большое интервью Harper's Bazaar, где поделилась размышлениями о карьере, материнстве и новом понимании успеха на пороге выхода сиквела культового фильма "Дьявол носит Prada".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Актриса переосмыслила идею баланса между работой и личной жизнью спустя 20 лет после выхода первой части. Концепция "баланса" кажется ей слишком хрупкой и даже проигрышной: "Если вес смещается в одну сторону, приходится подбрасывать его в другую, и это скорее изматывает, чем дает устойчивость".

В работе Хэтэуэй по‑прежнему демонстрирует невероятную самоотдачу. Так, готовясь к роли поп‑звезды в психологическом триллере "Мать Мария", она восемь часов в день занималась танцами на протяжении года, несмотря на то, что танцы никогда не давались ей легко. При этом она подчеркивает: ее мотивация исходит из внутренней дисциплины, а не из стремления соответствовать чужим ожиданиям. "Если я знаю, что работаю на пределе, я могу жить в мире с самой собой", - добавляет она.

Сегодня, в 43 года, Хэтэуэй говорит, что не ожидала "открыть новую передачу" после 40 лет. Она учится принимать возрастные изменения - как во внешности, так и в восприятии жизни. "Иногда смотришь в зеркало и думаешь: "Неплохо". А иногда: "Что это?" Но когда я посмотрела на свое 43‑летнее тело и сказала: "Нормально", - я почувствовала себя в порядке", - делится актриса.

Отметим, сейчас Энн Хэтэуэй готовится к съемкам в военном эпосе Рона Ховарда "Один на рассвете", для чего уже прошла цикл тренировок (силовой и пилатес). Параллельно актриса завершает работу над психологическим триллером "Мать Мария" режиссера Дэвида Лоури, где исполнила роль сломленной поп‑звезды.