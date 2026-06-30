Кара Делевинь о госпитализации после передозировки наркотиками

Модель Кара Делевинь рассказала о госпитализации после передозировки наркотиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ее слова приводит издание Daily Mail.

Кара Делевинь вспоминала, как ее срочно доставили в больницу и ввели дозу налоксона после передозировки. По словам модели, когда она пришла в чувства, ей не хотелось жить из-за сильных симптомов абстиненции.

"Это было тяжело. Меня удерживали мужчины, и я не понимала, что происходит. Это было ужасно. То, через что ты заставляешь пройти любимых людей, как ты видишь боль на их лицах... Какой позор. От этого мне хочется плакать, это было ужасно", - заявила манекенщица.

Звезда подиумов также рассказала о фотографиях, сделанных в 2022 году в аэропорту после фестиваля Burning Man в США. На снимках Делевинь сидела со взъерошенными волосами в носках. Модель призналась, что тогда у нее случился приступ из-за употребления наркотиков.

"У меня в волосах было столько всего после Burning Man, я, наверное, даже не мылась, так что там просто песок. Волосы выглядят ужасно. Все видно по моим глазам. Я выгляжу совершенно дикой, необузданной и нездоровой, и при этом курю сигарету, на мне футболка с надписью "Свободу Бритни" или что-то подобное," - вспоминала звезда.

Делевинь заявила, что снимки папарацци серьезно сказались на ее карьере в тот момент.

"Это было повсюду. Я потеряла работу. Это было ужасно. Все очень волновались. Мне пришло столько сообщений. Это был кошмар," - поделилась она.