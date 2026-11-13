Голливудская актриса Аманда Сейфрид появилась на публике в платье с разрезом после слухов о воссоединении с экс-супругом Томасом Садоски.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Аманда Сейфрид посетила новогоднюю вечеринку бренда Tiffany & Co, которая прошла 10 ноября в отеле The Landmark в Нью-Йорке. Для светского мероприятия актриса выбрала черное платье с вырезом и разрезом и туфли на каблуках в тон. Артистка также надела ювелирные украшения: серьги, колье, браслет и кольцо. Знаменитость позировала перед фотографом с уложенными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и красной помадой.