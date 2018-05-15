Аллахшукюр Пашазаде: Нельзя допустить противостояния в Азербайджане

Некоторые круги вовне и внутри Азербайджана хотят оказать давление на страну.

Об этом во вторник сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде на мероприятии, посвященном началу месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пашазаде отметил, что эти силы нацелены на то, чтобы создать противостояние в Азербайджане.

"Используя религиозный фактор, они обострили ситуацию в Ираке, Сирии. Есть лица, которые хотят совершить подобное и в Азербайджане, в этой работе активно и армянское лобби", - сказал Пашазаде.

Глава УМК призвал верующих быть внимательными к этим вопросам. "Мы никому не должны позволить, чтобы в Азербайджане возникло противостояние", - сказал Пашазаде.

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