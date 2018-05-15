Azerbaijan Fashion Week - платья Карабахского, Нахчыванского и Иреванского ханств

В рамках 7-го сезона недели моды Azerbaijan Fashion Week (AFW), которая пройдет 17-19 мая в отеле Fairmont Baku Flame Towers, состоится открытие специальной fashion-выставки "От древности к современности". Об этом сообщили Trend в пресс-службе AFW, передает Day.Az.

Проведение 7-го сезона официальной недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week посвящено 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. В связи с этим организаторы AFW уделили большое внимание демонстрации эволюции азербайджанских женских нарядов за последний век.

17 мая в 18:00 в фойе Fairmont Baku Flame Towers состоится открытие fashion-выставки "От древности к современности", в которой за историческую составляющую будут отвечать экспонаты уникального Бакинского дома национальной одежды. В рамках выставки будут представлены платья Карабахского, Нахчыванского и Иреванского ханств.

Также состоится демонстрация нарядов азербайджанского дизайнера Туркан Туркель, посвященных Государственному историко-архитектурному заповеднику "Ичеришехер".

Финальным аккордом fashion-выставки "От древности к современности" станет демонстрация работ прославленного азербайджанского дизайнера, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой. Демонстрация ее платья в цветах Государственного флага Азербайджана станет важным моментом на недели моды AFW, посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Выставка будет открыта в течение всех трех дней проведения Azerbaijan Fashion Week. Вход на выставку свободный с 15:00 до 18:00. В это же самое время для всех желающих открыт шоурум Azerbaijan Fashion Week, в котором гости могут ознакомиться и приобрести последние коллекции как азербайджанских, так и зарубежных дизайнеров.

Подробнее со списком локаций, расписанием мероприятий и именами дизайнеров можно ознакомиться на сайте www.afw.az.

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