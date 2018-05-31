Азербайджан разрабатывает нацстратегию по репродуктивному здоровью

В настоящее время в Азербайджане разрабатывается национальная стратегия по репродуктивному здоровью на 2017-2025 годы.

Об этом в четверг во время выступления на итоговой конференции пилотного проекта "Просвещение молодежи в Азербайджане в целях повышения ценности детей женского пола" сказала заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, одним из предусмотренных мероприятий является подготовка, при сотрудничестве правительства Азербайджана и Фонда ООН в области народонаселения, Национального плана деятельности по устранению нарушения соотношения полов среди новорожденных.

Гахраманова сказала, что при финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения, Нидерландов и Европейского союза в Азербайджане дан старт реализации нового трехлетнего проекта по предотвращению селективных абортов из-за пола ребенка, по повышению в семье и обществе внимания к девочкам, борьбе с гендерным насилием.

Основными партнерами проекта со стороны правительства Азербайджана являются Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, министерство труда и социальной зашиты населения, министерство молодежи и спорта. В рамках проекта были проведены тренинги для представителей СМИ, молодых отцов, мужчин, парней.

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