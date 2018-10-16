В зоне оползня в Бадамдаре ведется бурение дренажных скважин
"В настоящее время в зоне оползня в Бадамдаре идет бурение дренажных скважин".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил заведующий отделом вопросов коммуникации, строительства и коммунального хозяйства Кабинета министров Шахин Салахов.
Он сообщил, что будут пробурены 5 скважин глубиной 150 метров: "В настоящее время начато бурение 3 скважин. Цель - снизить уровень подземных вод. Есть действующие скважины, остальные скважины бурятся дополнительно".
По словам начальника отдела, в настоящее время на территории предпринимаются меры безопасности: "Люди переселены, дорога перекрыта. Подача воды и электричества в объекты прекращена, чтобы не было пожара, другой опасности, человеческих жертв. Другие меры будут осуществлены в соответствии с результатами исследований. Решение о сносе домов также будет принято по результатам исследований. В настоящее время в домах никто не проживает".
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