Азербайджанские пограничники задержали граждан Узбекистана и Бангладеш - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла на территории села Деман Ярдымлинского района попытку провоза через госграницу Азербайджана свыше 6,5 килограмм марихуаны и 70 грамм героина из Ирана. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу, передает Day.Az.

Контрабандисты бросили товар и скрылись.

Также в результате оперативно-розыскных мер, проведенных на территории Билясуварского района погранотряда "Гёйтепе" погранвойск ГПС была задержана гражданка Узбекистана (1982 года рождения), пытавшаяся незаконно перейти госграницу из Азербайджана в Иран.

В результате мер, осуществленных на заставе погранотряда "Горадиз" войск Госпогранслужбы в селе Баби Физулинского района, были задержаны два гражданина Бангладеш, пытавшихся нарушить госграницу, перейдя из Азербайджана в Иран. Расследование установило, что причина, побудившая граждан Бангладеш приехать в Азербайджан семь месяцев назад и нарушить границу, была связана с тем, что они хотели перебраться из Азербайджана в Иран и далее в Турцию.

По всем указанным фактам продолжаются оперативно-следственные меры.

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