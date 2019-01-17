В Баку пройдет II съезд азербайджанских ученых

Второй съезд азербайджанских ученых планируется провести в Баку до конца этого года.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде сказал на заседании Научно-исследовательского координационного совета.

Ализаде сказал, что основным лейтмотивом съезда будет нынешнее инновационное состояние азербайджанской науки и все его направления будут посвящены прикладной науке.

"На съезде будут обсуждаться вопросы развития инновационной науки, новые возможности науки и вклад ее в экономику. В этом важном мероприятии примут активное участие все научные структуры и учреждения страны. НАНА уже начала определенную работу по подготовке к съезду", - сказал Ализаде.

Напомним, что первый съезд азербайджанских ученых прошел в декабре 2014 года.

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