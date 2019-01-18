В бакинском метро пройдет ряд мероприятий в связи с Днем общенационального траура
ЗАО "Бакинский метрополитен" утвердило план мероприятий в связи Днем общенационального траура 20 Января.
Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
"В течение дня на всех станциях посредством централизованной радиосети будут звучать траурная музыка и марши. Объявление станций во всех поездах будет осуществляться не через радиоинформаторы, а самими машинистами. 20 января в 12:00 движение всех составов будет остановлено, и они дадут минутный гудок", - сказал глава пресс-службы.
По его слова, в день 29-й годовщины событий Кровавого января Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.
"Несмотря на то, что этот день будет выходным, будут предусмотрены дополнительные поезда, которые в случае необходимости выйдут на линию", - добавил Мамедов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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