В бакинском метро пройдет ряд мероприятий в связи с Днем общенационального траура

ЗАО "Бакинский метрополитен" утвердило план мероприятий в связи Днем общенационального траура 20 Января.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

"В течение дня на всех станциях посредством централизованной радиосети будут звучать траурная музыка и марши. Объявление станций во всех поездах будет осуществляться не через радиоинформаторы, а самими машинистами. 20 января в 12:00 движение всех составов будет остановлено, и они дадут минутный гудок", - сказал глава пресс-службы.

По его слова, в день 29-й годовщины событий Кровавого января Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

"Несмотря на то, что этот день будет выходным, будут предусмотрены дополнительные поезда, которые в случае необходимости выйдут на линию", - добавил Мамедов.