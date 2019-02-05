В Азербайджане произошло сильное землетрясение - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Day.Az, подземный толчок ощущался в разных частях Абшеронского полуострова. Официальных данных о землетрясении нет.

По данным Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 23.41 в 26 км к северо-западу от поселка Басгал Исмаиллинского района. Магнитуда землетрясения составила 5.1 балла.