В Азербайджане произошло сильное землетрясение - ПОДРОБНОСТИ

5 февраля 2019 23:48

В Азербайджане произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Day.Az, подземный толчок ощущался в разных частях Абшеронского полуострова. Официальных данных о землетрясении нет.

По данным Национальной геологической службы США, землетрясение произошло в 23.41 в 26 км к северо-западу от поселка Басгал Исмаиллинского района. Магнитуда землетрясения составила 5.1 балла.

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