Хорошая новость для тех, кто пользуется автобусами в Баку

В Баку началась реализация проекта, разрабатываемого в целях устранения пробок и плотности транспорта на территории круга "Nargilə dairəsi" на проспекте Нобеля. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

На начальном этапе в рамках нового проекта транспортные средства, движущиеся в направлении Зыхского шоссе, не въезжая в Nargilə dairəsi смогут непосредственно въезжать в поселок Ази Асланова и через улицу Садыгжана въезжать на улицу Мамед Хади, а также в расположенные на этой территории жилые массивы.

В целях распределения транспортной нагрузки, а также, чтобы предложить водителям альтернативные дороги, Агентство планирует установить места для поворота налево и разворота на участке пересечения улицы Гадира Мамедова с улицами 823 перехода Зыхского шоссе и построить новую альтернативную дорогу на улице Рамиза Гулиева.

Реализация проекта способствует относительному уменьшению задержек в интервале движения более 100 автобусов, движущихся по маршруту № 6 из территории "Nargilə dairəsi".

Кроме этого, установка светофоров на участках пересечении создаст условия для организации пешеходных переходов.