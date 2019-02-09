Новость о смерти Фазиля Мамедова оказалась ложью

Информация о том, что умер экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов не соответствует действительности.

Как сообщил Day.Az источник в Гянджинской международной больнице, в учреждении скончался VIP-пациент, которого по ошибке назвали Фазилем Мамедовым.