Новость о смерти Фазиля Мамедова оказалась ложью

9 февраля 2019 15:16

Информация о том, что умер экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов не соответствует действительности.

Как сообщил Day.Az источник в Гянджинской международной больнице, в учреждении скончался VIP-пациент, которого по ошибке назвали Фазилем Мамедовым.

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