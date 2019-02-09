Новость о смерти Фазиля Мамедова оказалась ложью
9 февраля 2019 15:16 219
Информация о том, что умер экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов не соответствует действительности.
Как сообщил Day.Az источник в Гянджинской международной больнице, в учреждении скончался VIP-пациент, которого по ошибке назвали Фазилем Мамедовым.
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