"Мой Баку": улица Самеда Вургуна - чего вы о ней не знали - ФОТО

Улица Самеда Вургуна одна из самых протяженных. Она идет параллельно проспекту Азадлыг от проспекта Нефтяников в нагорную часть столицы. Эта артерия города очень насыщенна транспортом, пешеходами, значимыми объектами, историей. Да всем! Достаточно сказать, что на ней расположены Бакинский цирк, Медицинский университет, лечебные заведения, дома торжеств, спортивный центр, любимый всеми Парк офицеров. Одним словом, есть что увидеть, о чем поговорить и о чем рассказать.

Начинается улица Самеда Вургуна сбоку от Музейного центра. Здание построено в 1960 году по проекту азербайджанского архитектора Гасана Меджидова к 90-летию В.И.Ленина и функционировало с 1961 году как филиал Московского Музея имени В. И. Ленина. В 1991 году после распада СССР здание было передано министерству культуры. Сегодня это Музейный центр, который включает в себя несколько музеев, в том числе Музей независимости Азербайджана и Азербайджанский государственный театральный музей имени Дж. Джаббарлы, Галерею искусств. Несколько лет, до переезда в новое роскошное здание, тут располагался и Государственный музей ковра.

Переходим дорогу по зебре и углубляемся в историю. Первая треть улицы Самеда Вургуна, до здания бывшей больницы №4, это сплошь исторические архитектурные здания. Прогуливаясь в этой части магистрали, невольно чувствуешь себя попавшим в 19-й век.

Первоначально улица называлась Красноводская, после установления советской власти была переименована в Красноармейскую, а позднее получила имя поэта Самеда Вургуна.

Тут можно увидеть великолепные здания, построенные по проектам Эделя, Кандинова, Ахмедбекова, принадлежавшие миллионерам Мусе Нагиеву, Тагиеву, Ашурбекову, братьям Дадашевым.

Проходя мимо Дома офицеров, ненадолго остановимся.

Здание было построено в 1890 году. Здесь в то время располагался зимний клуб Общественного собрания, владельцем которого был Муса Нагиев. В свое время здесь проводились различные концерты, представления. В советское время здание стало служить Домом офицеров, каковым остается по сей день. Хотя и сегодня в здании также работают секции и кружки.

Двигаясь дальше, видим мемориальную доску - "Лев Давидович Ландау, выдающийся физик 20-го века, до 1924 года жил в этом доме".

Здание, выполненное в эклектическом стиле, появилось на этой улице в 1911 году. Некогда здесь находилась винная закусочная, где были завсегдатаями мужские компании. И вскоре даже появилось шуточное выражение "пойдем к Ландау"... Ныне под зданием на протяжении всего квартала располагаются магазины.

Далее прямо по курсу идет другое монументальное здание "Бузовна-нефти". Этот дом был одним из первых зданий, восстановленных немецкими пленными после Великой Отечественной. Прямо напротив - памятник Насими, установленный в 1978 году, накануне празднования 600-летнего юбилея поэта. Памятник создан скульпторами Ибрагимом Зейналовым и Токаем Мамедовым, архитектор - Галиб Мухтаров. Памятник выполнен в бронзе и установлен на гранитном пьедестале. Вокруг него множество скамеек, где можно присесть и перевести дух после многочасового шопинга по магазинам Торговой, с которой изучаемая нами улица как раз пересекается.

Хотелось бы отметить, что улица Самеда Вургуна - одна из самых зеленых. На ней расположено немало уголков отдыха. Первым на нашем пути оказывается "Зимний бульвар". Открыт он не так давно. Но без него уже невозможно представить Баку.

Сюда же, на Самеда Вургуна выходит обратной Дворец Гейдара Алиева.

Этот концертный комплекс функционирует с декабря 1972 года. Первоначально он носил название "Дворец имени В. И. Ленина", в 1991 году был переименован во "Дворец Республики". А с марта 2004 года носит имя Общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2007-2008 годах дворец был капитально реконструирован.

Поднимаемся дальше по дороге, которая ведет нас прямо к Бакинскому государственному цирку. Уже несколько лет строятся п ланы по переносу цирка из этой части города. Но пока что он здесь, и, двигаясь вверх по Самеда Вургуна, вы обязательно пройдете мимо него.

Цирковые представления в Баку начались с конца 19-го века. В 90-х годах 19-го века в Баку был построен первый цирк-зоопарк. Располагался на углу Торговой и Морской (ныне проспект Бюлблюля) и принадлежал российским цирковыми предпринимателям братьям Никитиным. После пожара на месте сгоревшего деревянного здания был построен каменный театр-цирк, который просуществовал здесь до 1916 года. Однако настоящее цирковое здание появилось в нашей столице впервые в 1967 году. Построен цирк был под руководством архитекторов Исмаилова и Леонтьевой. По тем временам это было уникальное здание, единственное тогда в Советском Союзе, в котором существовало три манежа - водный, ледяной и каучуковый. Сейчас, правда, Бакинский цирк находится не в лучшем состоянии и не имеет собственной труппы, но два-три раза в году здесь организуются гастроли лучших цирковых коллективов мира.

А вот еще одно в своем роде "знаменитое" место - Центральный рынок, "Тезе Базар". Базар, где в советские времена можно было купить все.

На базар мы заходить не будем, а поднимемся выше, к зеленому оазису улицы Самеда Вургуна - Парку офицеров.

Парк был заложен еще во время Великой отечественной войны, а после ее окончания парк назвали именем дважды Героя Советского Союза Ази Асланова. Хотя бакинцы всегда называли этот зеленый уголок именно Парком офицеров. В 2009 году он был закрыт на реконструкцию и в 2011 году предстал взору бакинцев, невероятно похорошев. Сегодня здесь появились оригинальная система освещения, величественный фонтан, бронзовые статуи, крытый ледовый каток и необычное ледяное кафе, которые сегодня уже стали его визитной карточкой.

Напротив Парка офицеров можно увидеть величественное здание мечети. Это - Гёй месчид - Голубая мечеть. Построена она Аждар бек Ашурбековым по проекту выдающегося азербайджанского архитектора Зивяр бека Ахмедбекова. В прежние времена она называлась "Иттифак" ("Союз"), так как одной из основных целей ее постройки был именно союз двух течений ислама - шиитской и суннитской. Среди других бакинских мечетей она выделяется особой величественностью, соразмерностью частей, изяществом пропорций, необычайной гармоничностью всего облика.

Далее по улице расположились посольство Турции, а через дорогу от него еще один старый и очень зеленый парк. Он носит имя героя-разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге. Это один из старейших парков Баку. А необычный памятник "с глазами" был установлен здесь в 1982 году скульптором Владимиром Цыгалем и архитектором Микаилом Усейновым.

Далее начинается часть улицы, которую можно, образно выражаясь, назвать улицей Азербайджанского медицинского университета, поскольку почти до самого конца тут расположены здания, объекты, относящиеся к этому вузу. Например, хирургическая клиника, педиатрическая клиника и т.д. Неподалеку расположены также стоматологическая клиника, медицинский центр.

Начало подготовки медицинских кадров высшей квалификации в Азербайджане было положено в сентябре 1919 года. В тот год решением Парламента Азербайджанской Демократической Республики был учрежден Бакинский государственный университет в составе четырех факультетов, в том числе медицинского. Постановлением Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР от 9 мая 1930 года медицинский факультет Бакинского Университета был реорганизован в самостоятельный медицинский институт с двумя факультетами: лечебно-профилактическим и санитарно-гигиеническим. 29 апреля 1957 года медицинскому институту было присвоено имя Наримана Нариманова. В 1992 году институт был преобразован в Азербайджанский медицинский университет.

А завершается улица Самеда Вургуна спортивно-развлекательным комплексом. В нем расположились различные секции, бассейн, тренажерные залы и многое другое.

Такая вот интересная улица Красноводская-Красноармейская-Самеда Вургуна. Длинная и интересная, как сама история нашего древнего Баку.

Лала Мамедова