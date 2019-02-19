Под воздействием циклона, надвигающегося из Центральной России, сегодня к вечеру температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове приблизится к нулюв, сказала во вторник эксклюзивно Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.

По словам директора департамента, по сравнению со вчерашним днем, сегодня температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове резко понизилась на 6-8 градусов: "В результате того, что к вечеру температура воздуха приблизится к нулю градусов, на близлежащих к Баку территориях и высоких точках столицы может образоваться легкий снежный покров. Сегодня ночью на дорогах возможна гололедица".

Сказав, что сегодня в течение дня сохранится неблагоприятная погода и осадки, Тагиева отметила, что с завтрашнего дня погода стабилизируется, и в большинстве районов, а также на Абшеронском полуострове осадки постепенно прекратятся. Директор департамента отметила, что идущий в Баку мокрый снег нельзя считать первым снегом для столицы, напомнив, что в нынешний зимний сезон в Баку и на Абшеронском полуострове уже несколько раз шел мокрый снег.

Тагиева добавила, что надвигающийся циклон больше распространился на северные и восточные районы. Минувшей ночью снег выпал в Губинском, Шабранском, Хачмазском, Габалинском, Исмаиллинском районах, в Алтыагадже: "Снежная погода также наблюдалась в Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Ярдымлы, Астаре. В Баку и на Абшеронском полуострове выпало пять миллиметров осадков, что составляет 23-24 процента месячной нормы".

В заключение директор департамента сказала, что в Агстафинском, Товузском, Евлахском, Губинском, Агсуинском, Агдамском, Сабирабадском районах, Мингячевире и Гяндже усилился ветер, и его максимальная скорость достигала 25-28 метров секунду, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 20 метров в секунду.