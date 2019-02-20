В Азербайджане составили электронный протокол в отношении человека, скончавшегося 4 года назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в протоколе указано имя Мирзагулузаде Эльхана Балага оглу, который, якобы, 4 января этого года, проезжая на автомобиле Nissan Patrol по территории села Хыдырлы, попал на радар на 29-м километре Сальянского шоссе. Был выписан штраф на сумму 50 манатов. В протоколе утверждается, что автомобиль Э.Мирзагулузаде не прошел техосмотр, что является нарушением статьи 339.1-1 Кодекса административных проступков.

Супруга покойного Закира Закиргызы сообщила Report, что уведомление было направлено им домой: "Мой супруг скончался 4 года назад. У нас никогда не было автомобиля Nissan Patrol. Я собираюсь подать в суд на дорожную полицию".

Глава пресс-службы Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана Руфат Алиев сообщил Report, что данный вопрос находится на рассмотрении, после чего будет дана правовая оценка.