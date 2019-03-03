Лучшая исполнительница мугама Гатар, блестящая актриса Джахан Талышинская не избежала участи "врага народа"



Ее красивый, редкого тембра голос не оставлял равнодушным никого из слушателей. Уходит время, уходят те, кто слышал Джахан ханым на сцене и видел в жизни. Однако остались записи на грампластинках и фоноваликах и воспоминания ее современников. Осталась память об этой необыкновенной женщине - талантливой, самобытной певице со сложной и интересной судьбой.



Джахан ханым родилась в Лянкяране - младшая дочь Мир Рзахана Талышинского и Марьям ханым Мехмандаровой, родной сестры генерала Самед бека Мехмандарова.

В 1918 г. семья переехала в Баку. Джахан поселилась у старшей сестры Бильгеис ханым, жены главного редактора газеты "Ени йол" Рзакули Наджафова. Она поступила в Азербайджанскую женскую семинарию, созданную Гаджи Зейналабдином Тагиевым (сохранилась фотография, на которой Джахан стоит в окружении чинных девочек в форменных пелеринках).

В доме сестры было пианино, и Джахан, обнаружившая незаурядный музыкальный слух, свободно подбирала на нем знакомые мелодии. И сама, не получив специального музыкального образования, научилась прекрасно играть на фортепиано и на таре. Сын певицы, заслуженный архитектор Азербайджана Назим Гаджибеков вспоминает, как легко Джахан ханым начинала играть на любом впервые взятом в руки инструменте - будь то гармонь, флейта или гавал.



Уже в семинарии она участвовала в художественной самодеятельности, позже - в ансамбле при клубе имени Али Байрамова. В 1927-м ее приняли на работу в Бакинский радиоузел, потом в Госэстраду и, наконец, в 1934-м - солисткой Азгосфилармонии.

Это время было периодом творческого расцвета Джахан Талышинской. Ее имя не сходило с уст специалистов и любителей музыки. Она выступала на многочисленных концертах, выезжала с концертными бригадами в различные районы Азербайджана и в воинские части. И всюду имела огромный успех. По многочисленным воспоминаниям современников, ее исполнение мугамов Шахназ, Сегях, Баяты-шираз, а также Гарабаг шикестеси неизменно вызывало овации слушателей. Но подлинным ее шедевром был мугам Гатар. Часто ее так и называли - Гатар Джахан. Широкий диапазон голоса Джахан ханым, виртуозное владение голосовым аппаратом делали ее исполнение этого сложнейшего в техническом отношении мугама неповторимым.



Свидетельством того, насколько сильное впечатление производило ее искусство, может служить интересный случай. В конце 20-х в Баку, проездом по пути в Европу, побывал шах Афганистана Амануллахан. В честь высокого гостя был дан прием, после чего состоялся концерт, участвовать в котором пригласили Джахан Талышинскую. После завершения концерта жена шаха в благодарность за доставленное удовольствие сняла с руки и подарила Джахан ханым золотые часы. На следующий день Джахан ханым вызвали в НКВД и попросили оставить им часы на один день (очевидно для проверки). Назавтра часы и вправду вернули; на обратной стороне корпуса была выгравирована надпись "Джахан Талышинской от Амануллыхана".

В тот период Джахан ханым проявила себя и как талантливый фольклорист. Мало кто из нас знает сейчас о том, что некоторые популярные и любимые нами народные песни, такие, как "Губанын аг алмасы", "Уджа даглар", "Дели джейран", "Кюрдун гезели", "Ай ло-ло" и др., были впервые исполнены именно ею. Она собирала эти песни в своих гастрольных поездках по районам Азербайджана, пользовалась любым случаем, чтобы запомнить новые мелодии и сохранить их в памяти для слушателей. Так, по воспоминаниям сына певицы, одну из этих песен Джахан ханым услышала и записала от женщины, которая пела ее, стирая белье на берегу реки в одном из дальних горных селений. А широко известную ныне песню "Губанын аг алмасы" ей напела Рейхан ханым Топчибашева, супруга академика Мустафы бека Топчибашева.



В 1933 году в составе ансамбля "Шарг мусиги" Джахан ханым отправилась на гастроли в Москву, Ленинград и Киев. В 1936-м - снова гастроли в Москве и Ленинграде, а также запись на Всесоюзной студии грамзаписи мугамов Гатар и Сегях, песен "Уджа даглар" и "Ени кенд" в ее исполнении. Ну, а ее популярность на родине попросту не знала границ. Ее узнавали на улицах. Необыкновенно открытый, общительный, добрый и веселый по натуре человек, Джахан ханым имела огромное количество друзей и знакомых. Зная большое уважение и авторитет, которыми она пользовалась, к ней начали обращаться и незнакомые с просьбами походатайствовать по тому или иному вопросу. Она никогда не отказывала людям - в частности, в период так называемого раскулачивания несколько человек были спасены именно благодаря ее хлопотам.



Вот только самым близким, а потом и себе помочь не смогла. В 37-м был арестован муж ее сестры Ситары ханым, востоковед-тюрколог Халид Сеид Ходжаев, а также сама Ситара ханым, и Джахан ханым, рискуя собственной свободой, взяла к себе их дочь Бахиджу. Помогала она и другой сестре - Бильгеис ханым, муж которой также был репрессирован, и племяннику Гусейну. Потом арестовали бывшего мужа самой Джахан ханым Мамеда Гаджибекова и ее брата Рустама Талышинского.

Джахан ханым одна воспитывала сына, с ней жила ее мать Марьям ханым. Это было трудное время, но даже тогда ее дом казался островком стабильности. Однако первый зловещий звонок прозвучал и для Джахан Талышинской, когда спецслужбы исключили ее из списка артистов, допущенных к участию в знаменитой Декаде азербайджанского искусства, проходившей в 1938 году в Москве. Джахан ханым очень переживала, тем не менее, на следующий год ее все же выпустили на 1-й Всесоюзный конкурс артистов эстрады, где председателем жюри был Леонид Утесов, а членами жюри - И.Дунаевский, Смирнов-Сокольский, Ирма Яунзем, и стала его лауреатом наряду с Клавдией Шульженко, Ольгой Лепешинской и Тамарой Церетели. В 1940-м Джахан Талышинской было присвоено звание заслуженной артистки республики.



И все же беды и ей не удалось избежать. В 42-м ее вместе с 14-летним сыном выслали по ложным доносам в Петропавловский район Северного Казахстана. Мать и сын - "враги народа" - прожили там под надзором НКВД почти год. Джахан забрасывала власти просьбами о разрешении переехать в узбекский город Чимкент, а, получив его, сына Назима отправила в Баку к брату, известному профессору-травматологу Абульфату Талышинскому, сама же перебралась в Ташкент и даже устроилась работать солисткой Ташкентской филармонии.

Переехать поближе к дому Джахан ханым помог случай. В Ташкент приехал начальник Главного управления музыкальных учреждений при СНК СССР В.Сурин, бывший когда-то членом жюри Всесоюзного конкурса артистов эстрады, лауреатом которого стала Джахан ханым. Узнав азербайджанскую певицу, он дал ей направление в тбилисское Управление по делам искусств. Так Джахан ханым оказалась на сцене Тбилисского азербайджанского театра.

Однако бакинскими органами НКВД в Тбилиси было направлено письмо, поставившее Джахан Талышинскую под угрозу обратной высылки в Среднюю Азию. Ее спасло вмешательство бывшего бакинца, полковника, члена военного совета ЗакВо, депутата Верховного Совета СССР Хавера Велиева, жившего тогда в Тбилиси, стараниями которого выполнение решения было приостановлено.



А потом - после долгих прошений и ожиданий - ей все же удалось вернуться в Баку. Путь в филармонию был закрыт. Но пригодился опыт работы в театре. Джахан ханым приняли в Музкомедию - по настоянию его директора и художественного руководителя Шамси Бадалбейли. Вот когда появилась возможность проявить природный веселый и неунывающий нрав, присущий, кстати, всем сестрам, - она оказалась и блестящей комедийной актрисой. По многочисленным свидетельствам современников, люди начали ходить в Театр музкомедии "на Талышинскую". Рассказывают, что когда, выступая в роли Сенем, она начинала импровизировать на мотив мугама Сегях, зал взрывался аплодисментами. К слову, в некоторых ролях на замену Джахан ханым иногда выходила тогда еще совсем молодая актриса Насиба Зейналова...



А в 1949-м началась новая волна переселений и репрессий. И вновь Джахан Талышинская вместе с сыном была выслана в Ташкент. Через море и пустыню их сопровождал конвой в лице двух сотрудников спецслужб. Постановление об освобождении Джахан ханым и ее сына от спецпереселения "ввиду отсутствия доказательств антисоветских проявлений" пришло лишь после смерти Сталина.

Джахан ханым продолжала жить в Ташкенте. Она почти не работала, но по радио регулярно передавали ее выступления. Женился сын, родились внуки. Семья часто приезжала в Баку навестить родственников. Постоянно обсуждавшийся вопрос о возвращении на родину решило трагическое ташкентское землетрясение 1966 года, когда их дом оказался полностью разрушен, и чудом оставшимся в живых хозяевам пришлось срочно вылететь в Баку.

Джахан ханым скончалась через год, в 1967-м. Жизнь ее оборвалась внезапно - так, как, наверное, хотела бы и она сама: Джахан ханым пела, аккомпанируя себе на фортепиано.

А голос ее продолжает звучать и сейчас - в записях, передаваемых по радио и телевидению. К сожалению, не так часто, как она того заслуживает.