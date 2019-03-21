В Азербайджане наступила весна
21 марта 2019 07:56 204
В Азербайджане в 01:58 наступила весна, сказал заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что в эти дни в Азербайджане отмечают праздник Новруз, символизирующий пробуждение природы и приход весны. В связи с праздниками 20-24 марта объявлены нерабочими днями, но с учетом того, что 23 и 24 марта выпадают на выходные, 25 и 26 марта также объявлены нерабочими.
Лето в Азербайджане наступит 21 июня в 19:54, осень - 23 сентября в 11:50, зима - 22 декабря в 08:19.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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