Сегодня в Баку стартовала вторая Международная научно-практическая психоаналитическая конференция под интригующим названием "To... or not to...?", посвященная дискуссионным аспектам теории и практики психоанализа.

Вице-президент ЕКПП, президент Межрегиональной общественной организации развития психологии и психотерапии, клинический психолог Татьяна Мизинова уже второй год становится гостем конференции в Баку. В беседе с Day.Az она сообщила, что первая конференция всегда несет цель заинтересовать людей, показать им, что в Баку происходят интересные события, проводится конференция в сотрудничестве с ЕКПП и считает, что они показали людям высокий уровень проведения психоаналитической конференции.

"В этом году мы решили, что будет сделан акцент именно на профессионализме. Данная конференция от предыдущей отличается тем, что на ней больше иностранных гостей. Это новый вектор развития. Думаю, что в следующем году все будет скомпилировано. Посетившие конференцию в этом году будут рассказывать своим соотечественникам о том, как здесь замечательно, и в следующем году мы расширим конференцию", - сказала она.

Т. Мизинова отметила также, что конференция традиционно подготовлена великолепно: "Я бываю на многих конференциях и могу заявить, что конференция в Баку соответствует лучшим мировым стандартам".

Добавим, что Татьяна Мизинова выступит с презентацией на тему "Современный психоанализ в современном мире. Психотерапия онлайн" во второй день конференции - 11 мая.

"В своем выступлении я расскажу о том, куда идет психоанализ, что сегодня мы можем считать психоанализом, а вторая тема связана с его клиническим проявлением и применением. Хотела бы развеять некоторые существующие мифы о скайп-терапии", - добавила вице-президент ЕКПП.

Ф. Агаларова