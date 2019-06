Наш соотечественник Назим Сулейманов назначен послом Международного университета в Азербайджане.

- Могли бы вы поделиться с нами историей того, как вы были избраны послом в Азербайджане ведущего университета в сфере гостеприимства - Международной Школы Отельного Менеджмента Ле Рош?

Учеба в Ле Рош - это мечта всех работников индустрии гостеприимства. Я стал первым азербайджанцем, который поступил на программу Postgraduate Executive (после-дипломная программа для руководителей) в 2018-м году. За высокие достижения во время учебы в 2019-м году я был назначен "Послом Ле Рош в Азербайджане", чем очень горжусь.

Ле Рош (Les Roches), наряду с Глионом (Glion) входит в ТОП ведущих университетов сферы гостеприимства. Университеты используют швейцарский подход к обучению, уделяя большое внимание практическим занятиям и предоставляя студентам проходить практику в передовых международных компаниях и отелях.

- Что для вас гостеприимство (Hospitality)?

- Гостеприимство - это искусство!

Гостеприимство - это идеальная сфера для тех, кто разделяет и восхваляет любовь к людям и природе, заботу и патриотизм. Эта сфера - также рай для перфекционистов: идеальная чистота, аккуратность, симметрия...

Так как гостеприимство - это искусство, оно требует свободы мысли, креативности и иного взгляда.

В нашей стране эта сфера не новая и те, кто используют творческий подход, уже долгое время работают в этой сфере и добились успехов.

- Какие советы вы бы хотели дать тем, кто владеет бизнесом в этой сфере, также тем, кто любит эту сферу и хотел бы связать с ней свое будущее?

*Микроменеджмент и Гостеприимство прямо противоположны! - Проводите тренинги, доверяйте и дайте свободу;

*Разговаривайте со своими гостями! - Учите и поощряйте своих работников общаться с гостями. Идеальное обслуживание дополняется общением;

*Будьте на виду у руководства и "доступными" для гостей!

*Наслаждайтесь своей работой! - Любая работа, которую делают с удовольствием, приносит свои плоды;

*Мотивировать себя и работников только лишь деньгами недостаточно! - "Эмоциональная заработная плата" более ценная;

*Будьте открыты переменам! - Каждый день в сфере гостеприимства уникален;

*Звезды - это Вы! - Критерии 5-ти звезд должны относиться не к зданиям, а людям, в них работающим;

*Будьте уникальными! - Впечатляйте ваших гостей, превзойдя их ожидание;

*Совершенствуйтесь! - Обучайтесь в лучших школах гостеприимства;

*Улыбайтесь глазами! - Будьте уверены, что гости отличают искреннюю улыбку от искуственной.

- Мы бы хотели коротко узнать Ваше мнение о развитии туризма в нашей стране.

- Поверьте, что выбрать сферу гостеприимства было правильным решением.

Являясь одной из самых успешных и перспективных сфер ненефтяного сектора, гостеприимство охватывает такие сферы, как отели, рестораны, авиацию, круизы, медиа и т.д. Согласно отчету PWC за 2019-й год "Doing Business Guide and Investing in Azerbaijan" ("Руководство по ведению бизнеса и инвестированию в Азербайджане"), наша страна приняла 629,4 тысячи гостей из 151 страны за период январь-март, иными словами на 12,4% больше, чем в минувшем году. 27.4% гостей были из Российской Федерации, 22,1% - из Грузии, 15,8% - из Ирана, 11.6% - из Турции, 4.7%- из ОАЭ, 1.9% - из Украины, 1.8% - из Ирака, 14.7% были гражданами других стран. За 2 года мероприятия, связанные F1 Grand Prix, принесли азербайджанской экономике 280 миллионов долларов США. В общем, если мы посмотрим на динамику макроэкономического развития нашей страны за 2016-2018 годы, то увидим увеличение в сфере туризма и общественного питания с 0,1% по сравнению с показателями за 2016-й год и на 7,6% по сравнению с концом 2018-го года.

Учитывая долю и темпы развития гостеприимства в экономике ограниченных природными ресурсами соседних стран, в нашей стране, в условиях конкуренции, будет польза от изучения теории "Искусства Гостеприимства", что приведет к развитию профессионалов в этой сфере и предоставлению гостям "5-звездочного обслуживания", что создаст гарантию того, что они вновь захотят посетить нашу страну.

Для желающих получить "Высший Пилотаж" в ведущих университетах в сфере гостеприимства в мире - Ле Рош (Les Roches) и Глион (Glion), я бы посоветовал компанию Prime Education, которая является официальным представителем и предоставляет все услуги для успешного поступления в эти университеты.

