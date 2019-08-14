https://news.day.az/society/1146989.html Тяжелое ДТП в Мушвиге, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Мушвиге, есть погибший и пострадавшие
В поселке Мушвиг произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль, в котором находились 5 человек, потерял управление и перевернулся. В результате один человек погиб, двое получили травмы.
Пострадавшие - Абдуллаева Зенфира Тарих гызы (1948 г.р.) и ее внучка Гасанова Рагсана Фазаил гызы (2005 г.р.) доставлены в реанимационное отделение Сумгайытской больницы скорой помощи.
По факту ведется расследование.
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