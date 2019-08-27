Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана (после I тура). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Поступившие абитуриенты должны сегодня до 17:00 представить документы в вузы, в которые они поступили, и пройти регистрацию.

Абитуриенты могут ознакомиться со списком требуемых документов в учебном заведении, в которое они поступили.

Непрохождение регистрации абитуриентом расценивается как отказ от обучения по специальности, по которой он был зачислен в вуз.

Напомним, что регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места вузов, продолжится до второго сентября.

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