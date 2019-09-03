Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в преддверии тестового экзамена проведет шестого сентября пробный экзамен для лиц, поступающих на госслужбу. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Пробный экзамен пройдет по группам "AA", "AB", "AC", "BA", "BB".

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится шестого сентября в 09:00.

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