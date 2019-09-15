На шоссе Бинагади-Новханы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Новханы водитель автомобиля марки Mercedes с госномером 10-SC-326, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, в результате чего врезался в машину марки Chevrolet с госномером 99-TЕ-287, управляемую Мамедовой Нахидой Фаиговной (1999 г.р).

Удар был настолько сильным, что Chevrolet вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель Mercedes-а Амиров Вусал Фазил оглу (1985 г.р) и его пассажир Талыбов Шамси Искендер оглу (1968 г.р) скончались на месте.

Сотрудники Службы спасения МЧС извлекли тела из покореженной машины и передали по назначению.

Водитель и пассажиры другой машины - Мамедова Фарида Фаиг гызы (1995 г.р), Мамедова Гюльгюн (1976 г.р), Мамедов Юнус (2003 г.р), Мамедов Рамал Рашад оглы (2018 г.р), получив тяжелые травмы, были госпитализированы в Клинический медцентр № 1.

Как сообщили врачи медцентра состояние Юнуса Мамедова расценивается как тяжелое.

По факту сотрудниками Абшеронского районного управления полиции проводится расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!