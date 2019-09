Национальная арена гимнастики в Баку - большая и очень красивая. Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Диана Савина, приехавшая из Киева (Украина).

"У меня сестра занимается художественной гимнастикой, поэтому я часто посещаю различные соревнования и в Украине, и за рубежом. Впечатления от Арены гимнастики в Баку очень хорошие, я еще не видела таких залов. Соревнования проходят на высоком уровне. Моя сестра еще маленькая, и для нее наблюдать за такими масштабными соревнованиями - стимул для упорных занятий спортом", - сказала зрительница.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок, в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!