Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья двух человек, помещенных в больницу с диагнозом сибирская язва.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав, состояние здоровья двух жителей Сабирабада, помещенных в районную центральную больницу с вышеуказанным диагнозом оценивается врачами как хорошее, передает Day.Az. Ожидается, что они будут выписаны домой 20-21 августа.

Отметим, что девятого сентября у двух жителей Сабирабада, 34 и 26-летних мужчин было обнаружено заболевание сибирская язва. До этого в Сабирабаде еще у двоих жителей было обнаружено это заболевание, один из них скончался.

Агентство пищевой безопасности ведет расследования для установления источника возбудителя болезни, обнаруженной у жителей села Гарагюней и Гашимханлы Сабирабадского района.

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