В Национальной арене гимнастики проходят финалы команд в групповых упражнениях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

Соревнования проходят ярко, интересно и захватывающе. Многочисленные зрители с большим интересом наблюдают за выступлениями гимнасток.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятсяв жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты соревнований заключительного дня 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!