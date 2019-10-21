С сегодняшнего утра временно прекращена подача газа в поселок Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Перебои в подаче связаны с устранением утечек газа на линии.

В данный момент перерывы в газоснабжении наблюдаются в пос. Баладжары, улицах Р. Исмайлова, Натаван, Я. Гусейнова в Бинагадинском районе Баку.

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