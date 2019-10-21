https://news.day.az/society/1167784.html В этой части Баку перебои в подаче газа
В этой части Баку перебои в подаче газа
С сегодняшнего утра временно прекращена подача газа в поселок Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Перебои в подаче связаны с устранением утечек газа на линии.
В данный момент перерывы в газоснабжении наблюдаются в пос. Баладжары, улицах Р. Исмайлова, Натаван, Я. Гусейнова в Бинагадинском районе Баку.
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