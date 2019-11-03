https://news.day.az/society/1172149.html В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП - ФОТО
В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП - ФОТО
На автомагистрали Баку-Губа, в районе жилого массива "Станция Сумгайыт", произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, столкнулись два легковых автомобиля Mitsubishi и Ravon. В результате аварии двое погибли и четверо пассажиров госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. По сообщению главного врача больницы Рауфа Садыхова, трое пострадавших находятся в реанимационном отделении.
По факту ведется расследование.
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