На автомагистрали Баку-Губа, в районе жилого массива "Станция Сумгайыт", произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, столкнулись два легковых автомобиля Mitsubishi и Ravon. В результате аварии двое погибли и четверо пассажиров госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. По сообщению главного врача больницы Рауфа Садыхова, трое пострадавших находятся в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın