Приехавший из Турции в Баку Терикли Серхад обратился в Отделение полиции Низаминского района с заявлением о пропаже супруги Самедовой Айтадж (1998 г.р.), сына Терикли Фазиля (2019 г.р.) и племянницы Терджан Эда (2003 г.р.), сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции Низаминского района нашли пропавших лиц и передали их семьям.

По факту ведется расследование.