https://news.day.az/society/1177787.html В Баку найдены пропавшие граждане Турции
В Баку найдены пропавшие граждане Турции
Приехавший из Турции в Баку Терикли Серхад обратился в Отделение полиции Низаминского района с заявлением о пропаже супруги Самедовой Айтадж (1998 г.р.), сына Терикли Фазиля (2019 г.р.) и племянницы Терджан Эда (2003 г.р.), сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции Низаминского района нашли пропавших лиц и передали их семьям.
По факту ведется расследование.
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