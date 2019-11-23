Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

Недавно Вахид вновь решил отправиться в Астару, где заснял водопад Сим.

Отметим, что видео-блогер всегда признается в своих постах в любви к Азербайджану и примечает, что у нас одна из самых красивых стран мира.

Н. Гасымова