https://news.day.az/society/1178214.html Прекрасный Азербайджан: Водопад Сим в Астаре - ВИДЕО
Прекрасный Азербайджан: Водопад Сим в Астаре - ВИДЕО
Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
Недавно Вахид вновь решил отправиться в Астару, где заснял водопад Сим.
Отметим, что видео-блогер всегда признается в своих постах в любви к Азербайджану и примечает, что у нас одна из самых красивых стран мира.
Н. Гасымова
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