Стало известно место самой высокой праздничной елки, которая будет установлена по случаю наступающего Нового года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Департамент услуг и торговли Исполнительной власти города Баку.

Согласно информации, елки будут устанавливаться в различных местах столицы.

"Районные ИВ будут устанавливать новогодние елки в столичных парках и центрах отдыха. А самая высокая елка в этом году будет установлена на площади Азнефть. Высота елки - 34 метра. Работы по ее установке стартуют 15 декабря", - сказали в департаменте.

Напомним, что в прошлом году самая высокая елка столицы была установлена на площади Азадлыг. Ее высота составила 37, а диаметр - 16 метров.