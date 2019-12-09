Стало известно место самой высокой праздничной елки в Баку
Стало известно место самой высокой праздничной елки, которая будет установлена по случаю наступающего Нового года.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Департамент услуг и торговли Исполнительной власти города Баку.
Согласно информации, елки будут устанавливаться в различных местах столицы.
"Районные ИВ будут устанавливать новогодние елки в столичных парках и центрах отдыха. А самая высокая елка в этом году будет установлена на площади Азнефть. Высота елки - 34 метра. Работы по ее установке стартуют 15 декабря", - сказали в департаменте.
Напомним, что в прошлом году самая высокая елка столицы была установлена на площади Азадлыг. Ее высота составила 37, а диаметр - 16 метров.
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