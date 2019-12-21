С сегодняшнего дня в Баку и на Абшероне стартовали праздничные ярмарки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Баку и на Абшероне проводятся десятидневные ярмарки.

Ярмарки организованы в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Сураханском и Абшеронском районах. Наряду с сельскохозяйственной продукцией на ярмарках предусмотрены и зрелищные мероприятия.