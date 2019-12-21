В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) "Азербайджанское Телевидение и радиовещание" состоялось собрание по итогам 2019 года.

На собрании председатель ЗАО Ровшан Мамедов проинформировал о работе, проделанной за год. В этом году в ЗАО было представлено 56 новых передач. Р. Мамедов отметил, что из новых передач 32 были представлены на AzTV, 12 - на канале Культура ТВ, 12 - на канале Спорт ТВ.

В отчёте было также отмечено, что на каждом из 3-х каналов (AzTV, Культура ТВ и Спорт ТВ) был произведен ребрендинг, обновлена вся графика. В течение года в ЗАО также было подготовлено 32 новых фильма, из которых 11 - политических, 25 - художественных, являющихся продуктом телефильма. А 9 фильмов находится на производстве. Кроме того, за год построено 17 новых студий.

В частности, для оцифровки системы вещания и подключения к системе HD были установлены новые серверные системы и серверные комнаты, в результате чего в следующем году AzTV можно будет перевести в систему HD вещания. Для обеспечения 16 HD-камер и прямых подключений приобретено 2 портативных стрима марки Dejero. Приобретены и сданы в эксплуатацию 69 микрофонов, 1 дрон, 90 компьютеров. А в ближайшие дни будут приобретены и сданы в эксплуатацию 10 новых автомобилей.

За период с января по ноябрь 2019 года повысилась заработная плата почти у тысячи сотрудников, а гонорар увеличился на 96 процентов.

После долгого перерыва в этом году отмечается прогресс и в деятельности Телеакадемии. Р. Мамедов также отметил, что за год в Телеакадемию было принято 153 человека, из них 73 стали выпускниками. 21 выпускник был принят на работу в ЗАО на основе договора.

Затем он коснулся решения предстоящих вопросов, рассказал о новых планах. В предстоящие планы ЗАО входит строительство 3-этажного павильона и гостевых комнат, проведение ремонтно-восстановительных работ в здании телевидения и радио, повышение гонораров сотрудников.

Ровшан Мамедов отметил, что реализация всей проделанной работы и предстоящих стратегических планов является результатом особого внимания и заботы государства об Азербайджанском телевидении. Выделенные в течение года, согласно соответствующим распоряжениям Президента Ильхама Алиева средства, имеют важное значение с точки зрения дальнейшего улучшения материального благосостояния сотрудников телевидения, а также приобретения необходимого технического оборудования, для перехода деятельности ТВ на новый этап развития в плане качества и содержания. Именно это внимание и забота стимулирует ЗАО "Азербайджанское Телевидение и радиовещание" строить свою работу более профессионально, содержательно и, самое главное, в соответствии с современными принципами.

В заключении группе работников телевидения и радио были вручены награды, представленные им Президентом Азербайджана. От имени коллектива ЗАО была выражена благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу.