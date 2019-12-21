В Баку в головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась торжественная презентация красочного сборника о выдающемся мастере кисти, народном художнике Азербайджана Таги Тагиеве (1917-1993) "Палитра жизни Таги Тагиева", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, предстваители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

На открытии вечера ведущая мероприятия заслуженная артистка, телеведущая Диляра Салим подчеркнула значимость проекта Xalq Əmanəti, который осуществляется Xalq Bank с 2010 года и направлен на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия Азербайджана. Было отмечено, что в его рамках на трех языках - азербайджанском, английском и русском - издаются художественные альбомы, поэтические сборники и научно-исторические исследования выдающихся азербайджанских художников, поэтов и ученых. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также бесплатно распространяются среди ценителей культуры Азербайджана. В рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, полное собрание сочинений Мирзы Шафи Вазеха на трех языках, книга "Монеты Азербайджана" видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, а также трехтомник "Антология ашугской литературы".

Девятнадцатое издание проекта Xalq Əmanəti, осуществляемого Xalq Bank, посвящено творческому пути и деятельности выдающегося художника Таги Тагиева.

Выступившие корифей национального искусства, скульптор-монументалист, лауреат государственных премий Азербайджана и СССР, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Независимость", "Честь", ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, проректор академии, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Салхаб Мамедов, директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметили большой вклад Таги Тагиева в национальную культуру и искусство, поделились воспоминаниями.

Было отмечено, что Таги Тагиев является одним из ярких представителей азербайджанской классической школы живописи. Он был живописцем ярким, страстным, умным, талантливым, умеющим невероятно быстро работать. Мастер кисти стал яркой фигурой национального наследия, создав огромное количество портретов, пейзажей, натюрмортов, тематических табло, монументальных полотен - реалистических, романтических, пульсирующих мощной энергией и цветом. Являясь одним из основоположников азербайджанской реалистической живописи, художник прославился больше как портретист, был признанным мастером психологического портрета. В его героях присутствует некое движение духовного начала, некая воздушная среда, которая привлекает зрителя, интригует и очаровывает.

Художник является автором портретов таких личностей, как Гара Гараев, Саттар Бахлулзаде, Камиль Ханларов, Марал Рахманзаде, Султан Мухаммед, Ази Асланов и другие. Таги Тагиев был искусным мастером в передаче не только внешнего вида создаваемого образа, но и его темперамента, характера и в то же время сложного духовного мира. Особое место в творчестве художника занимает жанр натюрморта. В таких произведениях художник мастерски передает нежный колорит. В своих многочисленных пейзажах Тагиев переносит на холст жаркие летние дни пляжей Абшерона, узкие улицы Баку, бухту бульвара в ночную пору в поэтической форме.

А в натюрмортах, отличающихся богатым колоритом и изящной композиционной структурой, художник с большим мастерством смог передать изящную фактуру материала, структуру ткани, прозрачность стекла. Смотря на пейзажи и натюрморты мастера, мы становимся свидетелями восхваления пленительной красоты природы Азербайджана. Исторические темы, исторические личности и современники, воспевание труда и образы трудящихся, а также виды родной природы занимают важное место в его творчестве.

А все это начинается с раннего детства и семьи. Таги Тагиев родился в семье, в которой профессия ювелира издавна переходила от отца к сыну. Его дед Мамедтаги славился в Баку как мастер эмалевой росписи по золоту, а отец Азизага работал в различных техниках, в том числе сложнейшей технике перегородчатой эмали. Слава их распространялась не только по всему Баку, но и далеко за его пределы. Достаточно сказать, что работы его отца были награждены медалью на Всемирной выставке в Париже в 1901 году.

Выдающийся азербайджанский художник Азим Азимзаде с раннего возраста заметил талант Таги и поощрял его к избранию профессии художника. Совсем юный Таги уже с начала своих исканий в живописи проявил себя как колорист тонкий и темпераментный. После завершения учебы в Азербайджанском государственном художественном техникуме, в 1940 году продолжил обучение в Московском художественном институте. Наглядным свидетельством его таланта может служить тот факт, что его допустили для натурных сюжетов в кремлевский рабочий кабинет Ленина. Эта работа стала этапной в творчестве 21-летнего художника и явилась первой азербайджанской картиной, посвященной Владимиру Ленину, и впоследствии с большим успехом демонстрировалась на всесоюзной выставке в Москве.

Таги Тагиев часто бывал за рубежом - в Турции, Греции, Италии, Испании, Франции и писал картины о жизни и быте местного населения. В творческих поездках по странам Европы и Африки изображая людей, вне зависимости от языка, расы и вероисповедания художник доносит их мысли и идеи силой своих красок. Работы Тагиева выставлялись как на всесоюзных выставках, а также в музеях и выставочных салонах таких городов как Москва, Киев, Каир, Дамаск, Бейрут, Дакар, Прага, София, Берлин, Стамбул, Монреаль и др. Проживший плодотворную жизнь, художник оставил после себя богатое творческое наследие. Его произведения хранятся во многих музеях мира и частных коллекциях.

Таги Тагиев был женат на Хабибе Мамедханлы, журналистке стоявшей у истоков отечественного телевидения. Вместе они прожили долгую жизнь, воспитав двух прекрасных сыновей, также ставших художниками, - Намига и Акрама. От имени семьи сын художника Акрам Тагиев и племянник Ильхам Исмайлов выразили признательность Xalq Bank за организацию вечера, реализацию проекта и высокую оценку творчества Таги Тагиева.

Выставка работ Таги Тагиева будет открыта для посетителей и ценителей искусства в главном здании Xalq Bank, по адресу пр-т Иншаатчылар, 22Л, с 21-го декабря 2019-го года. Посетить выставку можно: по будням с 18:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 16:00. Вход свободный.