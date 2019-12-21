Процесс оформления договоров обязательного страхования недвижимости, принадлежащей физическим лицам, на сегодняшний день достаточно прост и не требует особых финансовых, либо затрат по времени. Об этом Trend сообщила директор по андеррайтингу страховой компании AtaSigorta Нигяр Ибрагимова, передает Day.Az.

По словам Ибрагимовой, процесс оформления договора страхования можно осуществлять несколькими способами, в зависимости от предпочтения страхователя. Помимо обращения в головные офисы страховых компаний, входящих в Бюро по обязательному страхования и имеющих лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности, возможно обращение также в их филиалы и представительства. Помимо этого, многие страховые компании предоставляют сервис в виде доставки страхового свидетельства на дом, либо в офис. Также можно обратиться и к страховым посредникам. Тем не менее, несмотря на то, что заявку можно отправить в электронной форме, сам договор страхования заключается в письменном виде, на бланке установленного образца.

Директор департамента отметила, что при обращению в страховую компанию необходимо представить всего лишь два документа: регистрационное удостоверение - выписку из государственного реестра недвижимости на страхуемую квартиру и удостоверение личности лица, на чье имя она зарегистрирована. После представления указанных документов сотрудник компании оформляет страховое свидетельство установленного законом образца, а страхователь выплачивает страховую премию, размер которой составляет - в городе Баку 50 манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - 40 манатов, в остальных регионах страны в размере - 30 манатов. Уплачивая данную сумму гражданин получает страховое покрытие в размере: по городу Баку - 25 тысяч манатов, по Гяндже, Сумгайыту и Нахчивану - 20 тысяч манатов, по остальным регионам страны в размере - 15 тысяч манатов.

Если же гражданин хочет дополнить страхование до фактической реальной рыночной стоимости квартиры, он может обратиться в ту же компанию и оформить договор добровольного страхования указанной недвижимости. С учетом того, что в данном договоре в качестве франшизы будет использовано обязательное страхование, то есть 25 тысяч манатов по городу Баку, то добавочная страховая премия будет совершенно незначительной.

Страховой эксперт Кямран Бабаев рассказал, что некоторые страховые компании применяют такой способ, как сюрвей, то есть осмотр страхуемого объекта на месте с оформлением соответствующего фото-документального отчета. Помимо указанных компаний и филиалов гражданин может обратиться также в любой из центров ASAN, либо же в нотариальную контору, при которых функционируют представители некоторых страховых посредников.

"В целом, стоит отметить, что на сегодняшний день созданы все условия для быстрого, оперативного и своевременного оформления гражданами договоров обязательного страхования принадлежащего им недвижимого имущества. На данный момент многие страховые компании предоставляют специальный страховой продукт - пакет, включающий в себя обязательное и добровольное страхование недвижимости" - сказал Бабаев.